Симеоне рассказал, что ему понравилось в матче с "Ювентусом"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
"До перерыва нам чего-то не хватало в игре, а во втором тайме "Ювентус" ещё и прибавил. Но мне понравилось, что мы не сдались и сражались за результат. Несмотря ни на что, моя команда старалась непрерывно создавать проблемные для соперника ситуации. Так что мы полностью заслужили это очко.
Не считаю ничью ни хорошим, ни плохим результатом. "Ювентус" силён, у них опытные игроки, что помогает на таком уровне. Туринцы всегда опасны - у них было два момента, и они забили два гола. Они никогда не теряют голову в этом турнире и с такими футболистами могу добраться до финала. Посмотрим, получится ли у них это сделать", - приводит слова Симеоне Football Italia.
Напомним, что к 65-й минуте "Ювентус" выигрывал у "Атлетико" со счётом 2:0, однако "матрасники" успели отыграться, восстановив паритет на 90-й минуте.
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