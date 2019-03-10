Симеоне рассказал, что мотивирует игроков "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, как он мотивирует своих игроков в борьбе за чемпионство Испании, передает Goal.

"С начала декабря "Барса" показывает свой типичный результат - всегда побеждает. "Атлетико" старается постоянно улучшать свой результат. Именно это мотивирует игроков каждую неделю", - сообщает Симеоне.

"Атлетико" располагается на 2 строчке в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 7 баллов.

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