Симеоне рассказал, что мотивирует игроков "Атлетико"

Теги атлетико мадриддиего симеонебарселона

Симеоне рассказал, что мотивирует игроков "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, как он мотивирует своих игроков в борьбе за чемпионство Испании, передает Goal.

"С начала декабря "Барса" показывает свой типичный результат - всегда побеждает. "Атлетико" старается постоянно улучшать свой результат. Именно это мотивирует игроков каждую неделю", - сообщает Симеоне. 

"Атлетико" располагается на 2 строчке в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на 7 баллов.

Не пропустите: "Атлетико" ожидаемо переиграл "Леганес" (видео гола)| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анонс главных событий 10 марта

Анонс главных событий 10 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 26 48
4 Хетафе Хетафе 26 42
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 26 37
7 Валенсия Валенсия 26 36
8 Бетис Бетис 26 36
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 26 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 26 31
15 Леванте Леванте 26 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 26 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 26 25
18 Вильярреал Вильярреал 26 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 26 22
Полная таблица

топ-5 тегов