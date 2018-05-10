Симеоне рассказал, что он думает о ситуации с Гризманном

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Симеоне рассказал, что он думает о ситуации с Гризманном
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что нападающий Антуан Гризманн может перейти в "Барселону".

"Сейчас я словно лошадь, у которой ограничен обзор. Я думаю только о матч с "Хетафе" и финале Лиги Европы. Больше я ни на что не отвлекаюсь. Все мои мысли об игре команды. У Гризманна сейчас все хорошо, он тренируется как обычно", - приводит слова Симеоне Daily Mail.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 27-летнего Гризманна 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" договорилась с Гризманном о его трансфере. | http://soccernews.ru

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