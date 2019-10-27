Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он считает Яна Облака лучшим вратарем мира.
"Нет никаких сомнений в том, что Облак является лучшим вратарем мира. Он продолжает совершенствоваться и "Атлетико" помогает ему демонстрировать блестящую игру. Мы сыграли три топ-матча подряд. Сложно провести матчи с "Валенсией", в Лиге Чемпионов, а затем вновь в Примере. Мы проводим матчи каждые три дня, и для этого необходимо играть со страстью", - приводит слова Симеоне AS.
В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел за "Атлетико" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Симеоне: "Фанаты "Атлетико" самые лучшие в Испании". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Неймар потерял друга, уведя у него девушку
-
Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира
-
"Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео
-
В Турции тренер побил футболистов в перерыве матча
-
1
Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим
-
Хорватский вратарь привез гол в свои ворота, празднуя несуществующий гол сопернику
-
Внучка соратника Гитлера раскритиковала футбольных фанатов
-
В Греции отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Жабе
-
1
Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб
-
Игроки "Дженоа" установили рекорд Серии А
-
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске
-
"Рома" - "Милан": онлайн видеотрансляция матча Серии А
-
Пулишич повторил достижение Дэмпси 7-летней давности
-
"Севилья" включилась в борьбу за трансферную цель "МЮ", "Милана" и "Интера"
-
Хавбек "Тамбова" установил рекорд РПЛ
-
На случай тотальных тренерских рокировок: ТОП-10 специалистов, которые сидят без работы. Часть 2
-
2
Главные новости дня: 26 октября
-
"Атлетико" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Дженоа" – "Брешия" - 3:1 (видеообзор матча)
-
1
Мюллер не уйдёт из "Баварии" зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|3
|Реал Мадрид
|9
|18
|4
|Вильярреал
|10
|17
|5
|Гранада
|9
|17
|6
|Реал Сосьедад
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Леганес
|10
|5
|20
|Эспаньол
|9
|5