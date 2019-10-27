Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира

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Симеоне рассказал, кого считает лучшим вратарем мира

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он считает Яна Облака лучшим вратарем мира. 

"Нет никаких сомнений в том, что Облак является лучшим вратарем мира. Он продолжает совершенствоваться и "Атлетико" помогает ему демонстрировать блестящую игру. Мы сыграли три топ-матча подряд. Сложно провести матчи с "Валенсией", в Лиге Чемпионов, а затем вновь в Примере. Мы проводим матчи каждые три дня, и для этого необходимо играть со страстью", - приводит слова Симеоне AS.

В нынешнем сезоне 26-летний Облак провел за "Атлетико" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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