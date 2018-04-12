Симеоне рассказал о целях "Атлетико" в Лиге Европы



Главный тренер "Атлетико" Диего Симоне заявил, что целью его команды является победа в Лиге Европы.

"Для нашей команды очень важно выиграть Лигу Европы. Этот трофей важен для истории клуба. К тому же, из команды уходит Фернандо Торрес, который является самым успешным игроком в истории клуба. Если мы победим в Лиге Европы, то это будет отличным прощанием с ним. Впрочем сейчас для нас главное победить в Лиссабоне и выйти в следующую стадию турнир", - цитирует Симеоне Sports Mole.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" на выезде сыграет со "Спортингом". В первой встрече испанцы победили со счетом 2:0.

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