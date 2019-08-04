Симеоне рассказал о переходе Гризманна в "Барселону"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, какие игроком был форвард Антуан Гризманн. Об этом сообщает La Nacion.



"Гризманн был очень важен для нас. За пять лет в команде он показал невероятный результат. Он вошел в пятёрку лучших бомбардиров за всю историю "Атлетико". Когда он подошел ко мне поговорить, я сразу понял, что он хочет уйти. Гризманн - необыкновенный футболист, которого я очень люблю. Главное при всей этой ситуации - сохранить уважение друг к другу", - сказал Симеоне.



Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" этим летом за 120 миллионов евро. В "Атлетико" он выступал с 2014 по 2019 год.

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