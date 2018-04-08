Симеоне рассказал о роли Астори в победной серии "Фиорентины"

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Симеоне рассказал о роли Астори в победной серии "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне прокомментировал победную серию команды из шести побед подряд.

"Это все благодаря Давиде Астори. Мы работаем на тренировках изо всех сил и никто не желает уходить раньше остальных. Это позволяет нам пережить смерть капитана. Мы очень сплотились и бьемся на поле до конца", - цитирует Симеоне Football Italia.

Напомним, Давиде Астори скончался в марте из-за остановки сердца.

Благодаря победной серии "Фиорентина" поднялась на седьмое место в чемпионате Италии, вплотную подобравшись к еврокубковой зоне.

Не пропустите: "Рома" – "Фиорентина" - 0:2, СПАЛ – "Аталанта" - 1:1 (обзоры). | http://soccernews.ru

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