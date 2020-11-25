Симеоне рассказал о своих ожиданиях от матча с "Локомотивом"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива".

"Каждый матч в Лиге чемпионов является непредсказуемым. Нам предстоит матч с тактически грамотным соперником, который хорошо играет на контратаках. Мы неплохо играли с "Локомотивом" в Москве, но не смогли реализовать свои моменты", - приводит слова Симеоне Marca.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 25 ноября, и начнется в 22:00 мск.

После 3 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка. "Локомотив" с двумя пунктами находится на третьей позиции.

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