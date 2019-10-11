Симеоне рассказал о своих взаимоотношениях с Гризманном

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Симеоне рассказал о своих взаимоотношениях с Гризманном

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, как общается с бывшим игроком команды Антуаном Гризманном, который этим летом перешел в "Барселону", передает Cadena Ser.

"Я встречался с ним несколько дней назад. Он счастлив быть, так где хотел. Он очень талантлив и у него все будет хорошо. Он скромный и хороший человек

Его взаимосвязь с Месси? Это проблема Вальверде. У меня и своих достаточно", - сказал Симеоне.

"Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны", располагающейся на 2 позиции, на 1 балл.

Гризманн в этом сезоне участвовал в 7 матчах, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

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