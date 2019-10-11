Симеоне рассказал о своих взаимоотношениях с Гризманном
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, как общается с бывшим игроком команды Антуаном Гризманном, который этим летом перешел в "Барселону", передает Cadena Ser.
"Я встречался с ним несколько дней назад. Он счастлив быть, так где хотел. Он очень талантлив и у него все будет хорошо. Он скромный и хороший человек
Его взаимосвязь с Месси? Это проблема Вальверде. У меня и своих достаточно", - сказал Симеоне.
"Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны", располагающейся на 2 позиции, на 1 балл.
Гризманн в этом сезоне участвовал в 7 матчах, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2