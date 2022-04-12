Симеоне рассказал о тактике "Атлетико" на матч с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед ответным матчем с "Манчестер Сити" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов заявил, что "матрасники" не станут сильно отходить от своей привычной тактики.

"Мы не собираемся отходить слишком далеко от того, что делаем. Нужно находить возможности и создавать моменты. Надеюсь, мы сможем лучше комбинировать, быстрее переходить из обороны в атаку и качественнее использовать преимущества, которые дают нам контратаки.

Надеюсь, игроки проведут фантастический вечер. Мы очень мотивированы, в такой игре может случиться все", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что в первой встрече "Сити" победил со счетом 1:0. Ответная игра пройдет завтра, 13 апреля.

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