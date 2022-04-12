Симеоне рассказал о тактике "Атлетико" на матч с "Манчестер Сити"

Теги атлетико мадриддиего симеоне

Симеоне рассказал о тактике "Атлетико" на матч с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед ответным матчем с "Манчестер Сити" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов заявил, что "матрасники" не станут сильно отходить от своей привычной тактики.

"Мы не собираемся отходить слишком далеко от того, что делаем. Нужно находить возможности и создавать моменты. Надеюсь, мы сможем лучше комбинировать, быстрее переходить из обороны в атаку и качественнее использовать преимущества, которые дают нам контратаки.

Надеюсь, игроки проведут фантастический вечер. Мы очень мотивированы, в такой игре может случиться все", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что в первой встрече "Сити" победил со счетом 1:0. Ответная игра пройдет завтра, 13 апреля. 

Также не пропустите: Дани Себальос очень близок к переходу в "Бетис". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов