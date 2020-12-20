Симеоне рассказал о травме Фелиша в матче с "Эльче"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился с журналистами информацией о травме форварда Жоау Фелиша. Игрок был заменен на 73 минуте матча против "Эльче" (3:1).

"Он получил довольно болезненный удар в первом тайме. Несмотря на повреждение и дискомфорт, вышел на вторую часть матча. Однако боль усилилась и я принял решение о замене. Будем надеяться, что все ограничится только ушибом.Сейчас игроку нужен отдых", — приводит слова Симеоне AS.