Симеоне рассказал о травме Фелиша в матче с "Эльче"
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился с журналистами информацией о травме форварда Жоау Фелиша. Игрок был заменен на 73 минуте матча против "Эльче" (3:1).
"Он получил довольно болезненный удар в первом тайме. Несмотря на повреждение и дискомфорт, вышел на вторую часть матча. Однако боль усилилась и я принял решение о замене. Будем надеяться, что все ограничится только ушибом.Сейчас игроку нужен отдых", — приводит слова Симеоне AS.
Напомним, в сезоне 2020/2021 испанской Ла Лиги нападающий сыграл за "матрасников" 12 матчей. В его активе 5 мячей и 3 голевые передачи.
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