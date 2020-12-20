Симеоне рассказал о травме Фелиша в матче с "Эльче"

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Симеоне рассказал о травме Фелиша в матче с "Эльче"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился с журналистами информацией о травме форварда Жоау Фелиша. Игрок был заменен на 73 минуте матча против "Эльче" (3:1). 

"Он получил довольно болезненный удар в первом тайме. Несмотря на повреждение и дискомфорт, вышел на вторую часть матча. Однако боль усилилась и я принял решение о замене. Будем надеяться, что все ограничится только ушибом.Сейчас игроку нужен отдых", — приводит слова Симеоне AS.

Напомним, в сезоне 2020/2021 испанской Ла Лиги нападающий сыграл за "матрасников" 12 матчей. В его активе 5 мячей и 3 голевые передачи.

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