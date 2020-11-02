Симеоне рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ с "Локомотивом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча с "Локомотивом" в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Очень конкурентоспособная команда. Если посмотреть статистику последних 14 матчей, у них 4 ничьих, 5 побед и 5 поражений. Во многих матчах они упустили победу из-за одного матча.

Они умеют зарабатывать очки. Будем стараться играть во всю силу и доставить им как можно больше проблем.

"Локомотив" хорошо атакует и знает, что делать на поле. Это очень конкурентоспособная команда", - цитирует Симеоне Sport24.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится завтра, 3 ноября, в Москве. Начало игры - в 20:55 (мск).

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