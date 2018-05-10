Симеоне рассматривает трех кандидатов на замену Гризманну

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассматривает трех кандидатов на замену ведущему форварду своей команды Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним нападающим, "матрасники" будут готовы предпринять попытки подписать Эдинсона Кавани, Анхеля Ди Марию (оба - ПСЖ) либо Альваро Морату ("Челси").

Напомним, "Барселона" уже договорилась с Гризманном о его трансфере. | soccernews.ru