Симеоне рассматривает трех кандидатов на замену Гризманну

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Симеоне рассматривает трех кандидатов на замену ГризманнуГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассматривает трех кандидатов на замену ведущему форварду своей команды Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним нападающим, "матрасники" будут готовы предпринять попытки подписать Эдинсона Кавани, Анхеля Ди Марию (оба - ПСЖ) либо Альваро Морату ("Челси").

Напомним, "Барселона" уже договорилась с Гризманном о его трансфере. | soccernews.ru

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