Симеоне: "Реал" будет играть против "Атлетико" в новом стиле"

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Симеоне: "Реал" будет играть против "Атлетико" в новом стиле"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о том, как команда готовится к матчу за Суперкубок УЕФА против "Реала".

Игра состоится сегодня в Таллине, начало - 22.00 по московскому времени. 

"Мы хотим прибавить по сравнению с прошлым сезоном и понимаем, что для этого требуется. "Реал" будет играть в новом стиле, с высоким прессингом и желанием контролировать мяч на половине поля соперника. Лопетеги исповедывал эту философию в сборной Испании. Ее же он будет насаждать и в "Реале". Самое главное - сыграть с эмоциями и проявить волю к победе. Это мы и сделаем. Все, кто приехал с командой, здоровы и готовы к игре", - сказал наставник. | soccernews.ru

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