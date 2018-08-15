Симеоне: "Реал" будет играть против "Атлетико" в новом стиле"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о том, как команда готовится к матчу за Суперкубок УЕФА против "Реала".

Игра состоится сегодня в Таллине, начало - 22.00 по московскому времени.

"Мы хотим прибавить по сравнению с прошлым сезоном и понимаем, что для этого требуется. "Реал" будет играть в новом стиле, с высоким прессингом и желанием контролировать мяч на половине поля соперника. Лопетеги исповедывал эту философию в сборной Испании. Ее же он будет насаждать и в "Реале". Самое главное - сыграть с эмоциями и проявить волю к победе. Это мы и сделаем. Все, кто приехал с командой, здоровы и готовы к игре", - сказал наставник. | soccernews.ru