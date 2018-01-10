Симеоне: "Реал" по-прежнему остаётся лучшей командой мира"

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Симеоне: "Реал" по-прежнему остаётся лучшей командой мира"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне расхвалил игру мадридского "Реала".

По словам наставника, "королевский" клуб является лучшим в мире на данный момент.

"Реал" по-прежнему остаётся лучшей командой мира. Они выиграли абсолютно все турниры, в которых участвовали. Именно поэтому я считаю их лучшими", - сказал специалист.

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