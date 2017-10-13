Симеоне: "Реал" сейчас лучше "Барселоны"

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Симеоне: "Реал" сейчас лучше "Барселоны"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поставил "Реал" выше каталонской "Барселоны".

"Барселона" - одна из лучших команд мира. Но "Реал" сейчас выглядит лучше. Они все еще находятся в поиске своей лучшей игры после ухода Неймара. Они все так же жаждут выигрывать. Они обладают геном победителей. Они все еще не устали от побед", - цитирует наставника наставника "матрасников" El Mundo Deportivo.

Напомним, Симеоне высказался об игре Месси в матче против Эквадора. | soccernews.ru

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