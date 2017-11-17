Симеоне: "Реал" является лучшим клубом мира"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассуждает о предстоящем матче 12-го тура чемпионата Испании против "Реала".
"Реал" является лучшим клубом мира. Каждый год они покупают лучшего молодого игрока Испании. Очевидно, что нам предстоит матч против сильнейшей команды планеты. Раньше ею была "Барселона", а теперь стал "Реал", даже несмотря на последние его результаты. "Реал" критикуют, но через такую же критику проходили и другие сильные клубы. "Атлетико", "Баварию" и "Барселону" критикуют регулярно", - приводит слова Симеоне AS.
Матч "Атлетико" – "Реал" состоится 18 ноября и начнется в 22.45 мск.
Стоит отметить, что после 11 туров мадридские клубы имеют в активе по 23 очка и делят 3-4 места в Ла Лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|12
|16
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4