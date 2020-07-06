Симеоне: "Реал" зарабатывает много пенальти, потому что много атакует"

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Симеоне: "Реал" зарабатывает много пенальти, потому что много атакует"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о системе ВАР.

Отметим, в Ла Лиге часто случаются споры из-за судейства. Некоторые считаю, что мадридскому "Реалу" часто назначают пенальти (9 раз за текущий сезон).

"VAR все раскрывает. Раньше мы не могли что-то снова посмотреть.

Однако ошибки могут случаться. Но ВАР справедливее всех, а некоторые команды побеждают, зарабатывают пенальти, так как больше атакуют. Например, "Реал", - цитирует Симеоне Marca.

После 34 туров Примеры "Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 62 балла.

Не пропустите: Экс-арбитр заявил, что "Реал" в матче с "Атлетиком" пробивал чистое пенальти, однако в ворота мадридцев также должны были назначить 11-метровый | http://soccernews.ru
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