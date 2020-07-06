Симеоне: "Реал" зарабатывает много пенальти, потому что много атакует"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о системе ВАР.
Отметим, в Ла Лиге часто случаются споры из-за судейства. Некоторые считаю, что мадридскому "Реалу" часто назначают пенальти (9 раз за текущий сезон).
"VAR все раскрывает. Раньше мы не могли что-то снова посмотреть.
Однако ошибки могут случаться. Но ВАР справедливее всех, а некоторые команды побеждают, зарабатывают пенальти, так как больше атакуют. Например, "Реал", - цитирует Симеоне Marca.
После 34 туров Примеры "Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 62 балла.
Не пропустите: Экс-арбитр заявил, что "Реал" в матче с "Атлетиком" пробивал чистое пенальти, однако в ворота мадридцев также должны были назначить 11-метровый | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14