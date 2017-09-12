Симеоне: "Рома" - прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал предстоящий поединок Лиги Чемпионов с "Ромой".

"У нас нет комплекса неполноценности. Что было в прошлом, осталось в прошлом. Завтра начинается новый поход, и мы им восхищены. Знаю, что "Рома" - прекрасная команда, которая любит эстетически красивый футбол. Она здорово атакует флангами, и ее футболисты очень техничны.

Я верю в будущее "Атлетико". Цели становятся все смелее. У нас кипит жизнь, и наша задача - выиграть Лигу чемпионов" - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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