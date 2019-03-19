Симеоне: "Роналду может выиграть войну в одиночку, а Месси - только с партнёрами по "Барселоне"

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Симеоне: "Роналду может выиграть войну в одиночку, а Месси - только с партнёрами по "Барселоне"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне сравнил лучших футболистов современности - нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Ты можешь взять Роналду на войну, и он может выиграет её в одиночку. Что касается Месси, то ему нужны партнёры по "Барселоне" - только в таком случае он на что-то способен", - цитирует Симеоне Pasion Futbol.

Напомним, что хет-трик Роналду позволил "Ювентусу" выбить "Атлетико" из Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне португалец забил 24 мяча и сделал 12 результативных передач в 36 матчах. В активе аргентинца 39 голов и 20 ассистов в 37 играх.

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