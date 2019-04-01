Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом. Об этом информирует France Football.
Журнал огласил топ-5 самых дорогих специалистов текущего сезона-2018/19.
Напомним, 48-летний аргентинец зарабатывает в "Атлетико" 41 миллион евро в год.
Вторую строчку топа занял Жозе Моуринью, который зарабатывал в "Манчестер Юнайтед" 31 миллион евро. На третьем месте расположился - Тьерри Анри (25,5 миллиона евро).
Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года. В середине февраля этого года стало известно, что специалист продлил контракт с "Атлетико" до 2022 года.
А еще: Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22