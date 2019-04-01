Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football

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Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом. Об этом информирует France Football.

Журнал огласил топ-5 самых дорогих специалистов текущего сезона-2018/19.

Напомним, 48-летний аргентинец зарабатывает в "Атлетико" 41 миллион евро в год. 

Вторую строчку топа занял Жозе Моуринью, который зарабатывал в "Манчестер Юнайтед" 31 миллион евро. На третьем месте расположился  - Тьерри Анри (25,5 миллиона евро).

Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года. В середине февраля этого года стало известно, что специалист продлил контракт с "Атлетико" до 2022 года.

А еще: Симеоне: "Атлетико" будет бороться за Ла Лигу до последнего вздоха"| http://soccernews.ru

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