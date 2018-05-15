Симеоне считает "Марсель" серьезным соперником

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассуждает о предстоящем финальном матче Лиги Европы с "Марселем".

"В среду мы сыграем в очередном финале. У нас много чувств и эмоций по этому поводу, мы рады, но стараемся оставаться скромными. "Атлетико" предстоит тяжелый матч с очень серьезным соперником, который тоже умеет трудится и хорошо атакует. Нас ждет напряженная игра, так как "Атлетико" и "Марсель" похожи по многим параметрам.

Я не смог присутствовать на бровке в матче с "Арсеналом", и в финале меня тоже не будет там. Печально, что я не могу быть с командой в такой момент, но полностью доверяю Херману Бургосу. Мы одинаково мыслим и работаем вместе довольно долго.

"Марсель" проводит отличный сезон. Они опасны в атаке и играют глубоко, прямолинейно. Их полузащитники отлично обеспечивают команде движение. Мне предстоит принять несколько серьёзных решений по составу на матч", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч "Марсель" - "Атлетико" состоится 16 мая и начнется в 21:45 мск.

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