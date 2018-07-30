Симеоне сделал заявление о возможном уходе Врсалько из "Атлетико"

Теги атлетико мадридинтер милансиме врсалькодиего симеоне

Симеоне сделал заявление о возможном уходе Врсалько из "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне надеется, что защитник Симе Врсалько останется в команде.

"Я надеюсь, что Врсалько останется в "Атлетико". Мы счастливы, что он есть в нашей команде. Он провел отличный Чемпионат Мира и показал блестящие атакующие способности. Он очень важный игрок для нас", - приводит слова Симеоне Football Italia.

Ранее сообщалось, что 26-летний Врсалько перейдет в "Интер" на правах аренды за 8 миллионов евро с обязательством выкупа за 18 миллионов евро.

Не пропустите: Защитник "Реала" предложил свои услуги "Атлетико". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов