Симеоне сделал заявление о возможном уходе Врсалько из "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне надеется, что защитник Симе Врсалько останется в команде.

"Я надеюсь, что Врсалько останется в "Атлетико". Мы счастливы, что он есть в нашей команде. Он провел отличный Чемпионат Мира и показал блестящие атакующие способности. Он очень важный игрок для нас", - приводит слова Симеоне Football Italia.

Ранее сообщалось, что 26-летний Врсалько перейдет в "Интер" на правах аренды за 8 миллионов евро с обязательством выкупа за 18 миллионов евро.

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