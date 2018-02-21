Симеоне сделал заявление по будущему Торреса

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Симеоне сделал заявление по будущему ТорресаГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне сделал заявление по будущему форварда своей команды Фернандо Торреса.

Так, на вопрос одного из испанских журналистов о том, планируют ли "матрасники" ближайшим летом продлить контракт с легендой клуба, аргентинский специалист ответил категоричным "Нет".

Отметим, что контракт Торреса с "Атлетико" истекает по окончанию текущего сезона.

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