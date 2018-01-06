Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"

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Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" дома вырвала ничью в матче с "Интером". "Нерадзурри" вели в счёте с 55-й минуты после гола Мауро Икарди, однако в компенсированное время форвард "фиалок" Джованни Симеоне восстановил паритет.

"Фиорентина" – "Интер" - 1:1 

Голы: Икарди, 55 - 0:1, Симеоне, 90 - 1:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини, Астори, Бенасси (Эль-Бабакар, 69), Бадель, Верету (Жил Диаш, 86), Кьеза, Терео (Эссерик, 62), Симеоне.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Сантон, Жоау Канселу (Кандрева, 82), Раноккия (Нагатомо, 75), Гальярдини, Весино, Валеро, Жоау Мариу (Далберт, 65), Перишич, Икарди. 

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