Симеоне сравнил игрока "Атлетико" с Месси

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отметил вклад в результаты команды вратаря Яна Облака.

"У меня нет никаких сомнений в том, что сейчас Облак – лучший вратарь в мире. Он очень важен для нас, как Савич, Фелипе, Фелиш... В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак. Он лучший. Поэтому он там, где он заслуживает быть", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во вчерашнем матче с "Ливерпулем" Облак совершил 11 сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

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