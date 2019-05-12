Симеоне сравнил Роналду с Месси

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чем отличается капитан "Барселоны" Лионель Месси от нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает Marca.

"Роналду подходит клубам, которые играют однообразно, так как он увеличивает количество способов решения задач. Месси хорошо подошел бы команде, которая зациклена на футболе.

Лионель всегда играет в атаке, а Криштиану достаточно пары моментов, чтобы выиграть матч, он упрощает ситуации.

Месси показывает сложный футбол, завораживающий. Его команда дополняет его талант", - сказал Симеоне.

Сегодня, 12 мая, "Барселона" сыграет с "Хетафе" в рамках 27-го тура Примеры.

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