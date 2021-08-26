Симеоне стал шестым тренером с тратами на трансферы более 1 миллиарда евро

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Симеоне стал шестым тренером с тратами на трансферы более 1 миллиарда евро

Фото твиттер Диего Симеоне

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вошёл в топ-6 самых тратящих тренеров в истории футбола.

Клубы выложили за трансферы при аргентинском специалисте 1,011 миллиарда евро.

Опережают Симеоне только Жозе Моуринью (1,76 млрд), Хосеп Гвардиола (1,59 млрд), Карло Анчелотти (1,37 млрд), Мануэль Пеллегрини (1,16 млрд) и Массимилиано Аллегри (1,06 млрд).

Не пропустите: Президент "Атлетико" выразил полнейшее доверие Диего Симеоне. | http://soccernews.ru
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