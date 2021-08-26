Симеоне стал шестым тренером с тратами на трансферы более 1 миллиарда евро
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вошёл в топ-6 самых тратящих тренеров в истории футбола.
Клубы выложили за трансферы при аргентинском специалисте 1,011 миллиарда евро.
Опережают Симеоне только Жозе Моуринью (1,76 млрд), Хосеп Гвардиола (1,59 млрд), Карло Анчелотти (1,37 млрд), Мануэль Пеллегрини (1,16 млрд) и Массимилиано Аллегри (1,06 млрд).
Не пропустите: Президент "Атлетико" выразил полнейшее доверие Диего Симеоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14