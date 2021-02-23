Симеоне : "Суарес способен вселить страх в любого соперника"

Теги диего симеонелуис суаресатлетико мадридчелси

Симеоне : "Суарес способен вселить страх в любого соперника"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о нападающем своей команды Луисе Суаресе в преддверии матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси".

"Суарес способен вселить страх в любого соперника в любом турнире. Он обладает навыками и приемами, которые привлекают много внимания со стороны игроков противоположной команды. 

У него есть небольшие проблемы с голами на выезде, но сегодня нам предстоит домашний матч", – приводит слова Симеоне ESPN.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Челси" состоится сегодня, 23 февраля в Бухаресте. Начало в 23:00 по московскому времени.

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