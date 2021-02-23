Симеоне : "Суарес способен вселить страх в любого соперника"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о нападающем своей команды Луисе Суаресе в преддверии матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси".

"Суарес способен вселить страх в любого соперника в любом турнире. Он обладает навыками и приемами, которые привлекают много внимания со стороны игроков противоположной команды.