Симеоне терроризирует Гризманна звонками

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне хочет, чтобы Антуан Гризманн остался в клубе.

Как сообщает Sport.es, аргентинец каждые день созванивается с игроком и просит того отклонить предложение "Барселоны".

Напомним, что ранее Диего Коста также призывал Гризманна остаться в "Атлетико".

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