Симеоне: "У "Локомотива" очень квалифицированный, сильный тренер"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом" отдал должное наставнику и игрокам соперников.

"У "Локомотива" очень квалифицированный, сильный тренер. Он передает игрокам нечто важное – в частности, уверенность. Этот человек никогда не чувствует себя побежденным и борется до конца. Уступая "Ницце" - 0:2, "Локомотив" сумел победить. Знаем, что в российской лиге наш соперник не просто лидирует, а уверенно лидирует.

Мне нравятся близняшки из "Локомотива". Оба хорошо играют. И того, и другого отличают отличные физические данные. Один - правша, другой - левша. Извините, что без имён и фамилий, просто боюсь ошибиться", - приводят слова Симеоне российские СМИ.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" состоится 8 марта и начнется в 21:00 мск.

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