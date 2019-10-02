Симеоне установил рекорд Лиги Чемпионов

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает твиттер Педро Мартина.

Аргентинец в матче с "Локомотивом" добыл 35-ю победу в самом престижном еврокубковом турнире у руля "матрасников".

Симеоне вышел на первое место по числу выигранных поединков в ЛЧ с одной испанской командой.

Тренер "Атлетико" превзошёл достижение Висенте Дель Боске, который с "Реалом" победил в 34 матчах Лиги Чемпионов.

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