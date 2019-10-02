Симеоне установил рекорд Лиги Чемпионов
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает твиттер Педро Мартина.
Аргентинец в матче с "Локомотивом" добыл 35-ю победу в самом престижном еврокубковом турнире у руля "матрасников".
Симеоне вышел на первое место по числу выигранных поединков в ЛЧ с одной испанской командой.
Тренер "Атлетико" превзошёл достижение Висенте Дель Боске, который с "Реалом" победил в 34 матчах Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2