Симеоне: "Уверен, что сегодня будет сказочная ночь"

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Симеоне: "Уверен, что сегодня будет сказочная ночь"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарии в преддверии матча с "Эйбаром".

2Этузиазм в этом матче будет наиболее важной штукой. Мы выложимся на 140 процентов. Это особенная игра, потому что Фернандо Торрес покидает "Атлетико". Мы все надеемся, что он сделает это достойно, выиграв на стадионе, который готов взорваться. Уверен, это будет сказочная ночь" - приводит слова Симеоне Football Espana.

Напомним, что в независимости от сегодняшнего результата "Атлетико" финиширует в Примере на втором месте.

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