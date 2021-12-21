Симеоне верит в Суареса

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Симеоне верит в СуаресаФото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об уругвайском нападающем команды Луисе Суаресе, который не забивает в Ла Лиге уже 7 матчей подряд.

"Суарес вновь будет летальным оружием. Команда должна создавать больше возможностей для него", - сказал аргентинский специалист.

В то же время Mundo Deportivo сообщает, что бразильский "Коринтианс" ищет нападающего на следующий сезон и мечтают подписать Суареса.

Контракт игрока с "Атлетико" истекает в конце этого сезона.

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