Симеоне вновь показал свои "яйца" всему миру! "Атлетико" отбился на "Энфилде" и послал прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов в глубокий нокаут. "Ливерпуль" out!"

"Ливерпуль" в первом матче потерпел минимальное поражение, поэтому дома нужно было отыгрываться и при этом не пропускать – один гол "Атлетико" на "Энфилде" означал необходимость забивать трижды. Юрген Клопп выставил максимально мощный состав, бросив в бой даже Хендерсона, который только восстановился после повреждения. "Лоб" Симеоне, в свою очередь, решил довериться в атаке Диего Косте и Фелишу, оставив Морату в запасе. Также на фланге появился Корреа. Перед началом матча над стадионом полил обильный ливень, что автоматически повышало количество дальних ударов. От "Ливерпуля" ожидался стартовый штурм, однако уже на 1-й минуте "Атлетико" мог закрыть интригу разрезным пасом Фелиша на Диего Коста – нападающий выходил один на один с Адрианом, но решил выстрелить без сближения в правый угол. Неточно! Мерсисайдцы ответили градом моментов: на 5-й минуте головой из пределов штрафной пробивал Вейналдум (в руки Облака), на 10-й Салах метров с 20-ти крутил над дальней девяткой, на 11-й неточный удар нанес Хендерсон, а на 14-й Окслейд-Чемберлен с края штрафной отправил мяч под левую стойку – Облак спас мадридцев. "Матрасники" огрызались стандартам. Еще на 9-й минуте после розыгрыша одного из них пошла диагональ на край штрафной на свободного Триппьера, но Киран не успел нормально прострелить или пробить. На 18-й же Фелипе напугал "Энфилд", замкнув навес с углового ударом головой под ближнюю штангу – мяч просвистел за сеткой. "Ливерпуль" также имел шанс забить после углового на 21-й минуте, но замыкание Мане пришлось в голову защитнику, а дальше произошел ряд стыков. Эпизод проверяли на пенальти (его не было), хотя должны проверить "фаталити" Трента ногой в Фелиша. Там могла быть красная!

Середина первого тайма прошла в довольно равной борьбе. "Атлетико" удавалось держать "Ливерпуль" на дистанции и отвечать контратаками – инициатива все равно оставалась за "красными", однако моментов у ворот Облака не возникало. Публика на 20-х и начале 30-х минут даже начала посвистывать, ведь игра проходила по выгодному для "матрасников" сценарию. Давление трибун неожиданно подействовалр на футболистов – в последние 10 минут "Ливерпуль" повысил обороты, загнав "Атлетико" в его штрафную. Первый голевой момент случился на 34-й минуте, когда Салах отобрал мяч у Лоди на фланге и выкатил пас на линию штрафной под удар Мане – Облак парировал перед собой и сразу же накрыл "ядро". На 36-й голкипер спас второй раз, отразив прострел на ближнюю штангу, увидев сферу в последний момент – хотя Фирмино мог замыкать с метра! Кроме того, Ян вынес несколько кроссов, а на 42-й минуте Окслейд-Чемберлен пробивал метров с 23-х – мимо правого нижнего угла! В конце концов, мерсисайдцы добились своего на 43 обороте секундной стрелки: Окса потеряли на правом фланге, Салах отдал ему пас под навес в штрафную, а тот подал точно на голову Вейналдума – голландец направил мяч в левый верхний. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв.

В начале второго тайма преимущество "Ливерпуля" стало принимать угрожающий характер. За шесть стартовых минут "красные" нанесли четыре опасных удара: на 48-й после врывания Салаха на правый край штрафной (Облак спас), на 50-й после диагонали Окслейда-Чемберлейна на Мане (Облак + офсайд), на 52-й после разрезного паса Салаха на Окса (неточно) и на 54-й с дистанции – снова бил Окс и снова парировал Облак. На 60-й с минимальной дистанции после передачи Трента мог забивать и Фирмино, однако Облак вновь спас. Диего Симеоне быстро отреагировал, сняв с игры пассивного Косту и бросив в бой опорника Льоренте. На 57-й минуте включился Фелиш, пробив низом по центру – у Адриана с этим ударом проблем не было. Куда более опасным оказался выстрел Фелиша из-за пределов штрафной в правый нижний на 61-й минуте – Адриан парировал прямо на Корреа, но в последний момент успел накрыть мяч. Кроме того, на 63-й Сауль попытался перебросить голкипера с центра поля. Получилось неудачно. Казалось, "Атлетико" начал выравнивать игру, но очень быстро "Ливерпуль" начал новую волну давления.

Уже на 67-й минуте после врывания Салаха и удара с рикошетом Робертсон пробивал головой метров с восьми – перекладина спасла гостей! На 68-й минуте Облак ошибся на выходе, едва не срезав мяч в собственные ворота, а на 69-й Ян парировал дальний выстрел Трента в левый нижний угол. К этому же добавилась ряд стандартов и атак без ударов, а всего до 75-й минуты мерсисайдцы имели уже 20 выстрелов по воротам (девять в створ). Оборона "Атлетико" трещала по швам! "Красные", однако, снова взяли небольшую паузу в активности, дав мадридцам немного поатаковать. "Матрасники" предоставленным шансом не воспользовались, по ровной игре сумев выжать только неточный дальний удар Сауля. После этого "Ливерпуль" загнал гостей обратно на их половину поля: на 80-х минутах Робертсон стрелял метров с 20-ти (над перекладиной), Мане дважды пробивал из центра штрафной в падении через себя (выше ворот), Салах запускал мяч над дальней девяткой, а Вейналдум пробивал в нее же с острого угла – Облак все парировал. На 90-й минуте по воротам гостей с левого края штрафной нанес очередной удар Салах, но получилось по центру в руки голкиперу.

Уже в компенсированное время "Атлетико" напугал хозяев контрвыпадом с фолом против Фелиша на левом фланге. Арбитр назначил штрафной, а подачу с него ударом головой в ближнюю девятку замкнул Сауль – все на скамейке запасных мадридцев вылетели на поле праздновать взятие ворот и победу, однако тут же раздался сигнал об офсайде. В конце концов, второй тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Ливерпуля", а значит болельщиков ждали овертаймы. "Ливерпуль" продолжил давить и на старте дополнительного времени! Уже на 92-й минуте хозяева могли забивать вследствие подачи с правого фланга на голову Вейналдума и его удара в дальний угол. Облак спас "Атлетико", однако на 94-й момент повторился – только теперь подавал голландец, а Бобби пробил в левую стойку. Далее нападающий сыграл на добивании – 2:0! "Красные" наконец вышли вперед по сумме двух матчей, при этом доминируя на футбольном поле. Все шло идеально, однако дух Кариуса неожиданно вернулся на "Энфилд", напомнив, почему без Алиссона "Ливерпуль" не тот. На 97-й минуте Адриан выбил мяч точно на Фелиша, который выкатил пас на Льоренте, а тот мощно пробил метров с 22-х в правый нижний угол – 2:1! Шокированные мерсисайдцы провели ряд истерических забросов в штрафную, однако под самый свисток на мини-перерыв для них все было завершено. "Матрасники" разыграли контратаку 3-в-2 с ударом Льоренте с дальней дистанции в ближний для Адриана угол – 2:2. Это был приговор как для "Ливерпуля", так и для Адриана. Мерсисайдцам нужно было забивать еще два гола, но сил у подопечных Клоппа уже не было. Мадридцы уверенно отстояли ничейный счет, а в добавленное время Мората, который вышел на замену и ассистировал Льоренте, еще и забил третий мяч в ворота Адриана – Альваро реализовал выход один на один. Таким образом, "Атлетико" прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов! Английская Премьер-лига остается без второго представителя в престижном турнире Европы – за двое суток вылетели прошлогодние финалисты.

"Ливерпуль" мог решать вопрос без дополнительного времени

Можно много говорить о тактических перестройках, подсчитывать xG и рисовать тепловые карты, доводя заслуженность победы "Атлетико". Можно говорить об удачной замене Кости на Льоренте, о прекрасно поставленном ударе Маркоса, о переходе мадридцев на 5-4-1, о фантастических действиях Сауля и Партея (24 возврата мяча) – все эти плюсы мадридцев не имели бы никакого смысла, если бы "Ливерпуль" забил хотя бы десятую часть того, что создал до пропущенных голов. По состоянию на 97 минуту, до первого гола "Атлетико", "красные" имели 30 ударов по воротам, 22 из которых были проведены из пределов штрафной – 12 раз мяч летел в створ, дважды за гостей играл каркас, а еще несколько моментов не попали в статистику из-за офсайдов. Также мерсисайдцы вели со счетом 20:5 по острым передачам и 20:5 по обыгрышам на дриблинге, 62:7 по кроссам. 34% игрового времени прошло на трети поля гостей! По ожидаемым голами команда наиграла на минимум три мяча, а "матрасники" даже при трех поражениях ворот Адриана едва дотянули до 1,07 xG.

"Ливерпуль" провел лучший матч в сезоне, умножив на ноль низкий блок мадридцев. Гостей втиснули в штрафной, а любая их попытка сыграть повыше приводила к моментальному забросу за спины защитникам, куда регулярно открывались плеймейкеры. При этом "красные" не дали "матрасникам" избежать стандартов, как это было на "Ванда Метрополитано" – одних угловых подали шесть за первый тайм, в то время как в Испании их было семь за весь матч. Мерсисайдцы заставили "Атлетико" отбиваться большую часть матча – а когда этот коллектив переходит к тотальной обороне, забить становится невероятно сложно. "Красные" провели два гола, но этого оказалось мало. Пропущенные голы также были не по игре. За исключением выхода Косты один на один на 1-й минуте и выстрела Фелиша в дальний угол на 61-й, "Атлетико" не имел ничего до самого паса Адриана в ноги Жоао на 97-й – и даже ничего критичного не произошло, ведь до ворот была солидная дистанция, а по линии мяча стояло четыре защитника. Льоренте повезло с дальним ударом – а потом повезло еще раз. В общем, с шести попаданий мадридцев в створ три завершились голами. Подопечным Юргена Клоппа просто тотально не везло у чужих ворот, а у команды Симеоне в последние 24 минуты залетало все. Так бывает! "Ливерпулю" сильно везло в матчах против "Манчестер Сити" в 1/4 финала ЛЧ 2017/18, "Барселоны" в полуфинале ЛЧ 2018/19, с "Наполи" в группе и с кучей других соперников – рано или поздно Фортуна должна повернуться боком.

"Атлетико" вымучил 1/4 финала!

"Ливерпуль" провел фантастический матч и лишь чудом не разгромил соперника за тайм, но это не значит, что проход "матрасников" в четвертьфинал -–простое совпадение. "Атлетико" по сумме двух матчей снова доказал, что в режиме позиционной обороны команде до сих пор нет равных на планете. Да, "красные" уничтожили ее на "Энфилдем, но только во втором тайме – в первом и в экстратайме мадридцам удавалось выравнивать ход встречи. Если детально посмотреть игру до перерыва, можно заметить, как трудно было Тренту и Салаху – им не давали пространства и вариантов для передач, при этом заставляя идти в обыгрыш. То же самое касалось Робертсона и Мане. Фулбеки мерсисайдцев недостаточно технические для таких вещей, а вингеры постоянно оставались на дистанции. "Ливерпулю" удалось преодолеть эту проблему в последние десять минут до перерыва благодаря повышению мобильности центрхавов – в частности, гол прилетел после врывания Окслейда-Чемберлена на правый фланг, к которому гости оказались просто не готовы. То же самое касается перемещений Вейналдума. Во втором тайме был Сталинград, в котором Мадрид отскочил, хотя Симеоне сделал очень грамотную замену, насытив центр поля моторным опорником Льоренте и перейдя на 5-4-1. Особого эффекта до овертаймов это не дало, но несколько минут мадридцы атаковали – в частности, могли забивать Фелиш и Корреа. Кстати, Фелиш постоянно проявлял умение оказаться в нужном месте в нужное время, не теряя головы – в его активе два выстрела в створ, две передачи под удар и три возврата мяча. Кроме того, именно португалец заработал штрафной на последней минуте основного времени, после которого "Атлетико" забил из офсайда.

Симеоне угадал не только с заменой Косты на Льоренте (она напрашивалась), а с выходом Мораты в овертайме. На двоих эта парочка уничтожила "Ливерпуль" за 23 минуты – у Маркоса дубль и ассист, у Альваро гол и голевая передача. При этом последний ассистировал всего через три минуты после появления на поле. Это называется класс. В общем, "Атлетико" на "Энфилде" доказал простую истину: если очень долго не забивать в топ-матчах, соперник проявит класс и реализует достаточное количество моментов для победы. Кроме того, мадридцы напомнили, что футбол 2013ч это не только тактика, контрпрессинг и xG. Иногда в нем просто нужно быть мужиком, который терпит и делает свое дело, несмотря на все проблемы.