Симеоне: "Во второй игре с "Севильей" на поле вновь выйдет Мойя"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал решение оставить голкипера команды Яна Облака в запасе на первый матч четвертьфинала Кубка Испании с "Севильей" (1:2).

"Нигде не написано, что тот или иной футболист должен обязательно сыграть определённое количество матчей на том или ином турнире. Мои футболисты знают, что у меня на этот счёт нет договорённостей ни с кем. Я хочу лишь иметь конкурентоспособную команду и побеждать. Во второй игре с "Севильей" на поле вновь выйдет Мойя", — цитирует Симеоне Marca.

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