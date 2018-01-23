Симеоне: "Во второй игре с "Севильей" на поле вновь выйдет Мойя"

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Симеоне: "Во второй игре с "Севильей" на поле вновь выйдет Мойя"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал решение оставить голкипера команды Яна Облака в запасе на первый матч четвертьфинала Кубка Испании с "Севильей" (1:2).

"Нигде не написано, что тот или иной футболист должен обязательно сыграть определённое количество матчей на том или ином турнире. Мои футболисты знают, что у меня на этот счёт нет договорённостей ни с кем. Я хочу лишь иметь конкурентоспособную команду и побеждать. Во второй игре с "Севильей" на поле вновь выйдет Мойя", — цитирует Симеоне Marca.

Читайте: Симеоне доволен зимним усилением "Атлетико" | http://soccernews.ru

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