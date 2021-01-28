Симеоне вошёл в топ-5 тренеров по числу побед в Примере

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Симеоне вошёл в топ-5 тренеров по числу побед в Примере

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне догнал экс-наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде по количеству выигранных матчей в чемпионате Испании.

Сейчас в активе обоих специалистов по 213 побед в Примере - это пятый результат в истории турнира.

В топ-4 рейтинга входят Фердинанд Даучик (234), Хавьер Ирурета (259), Мигель Муньос (323) и Луис Арагонес (344).

Между тем, Симеоне является лучшим тренером в истории Примеры по проценту побед - 62%.

Не пропустите: "Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне. | http://soccernews.ru
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