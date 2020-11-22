Симеоне впервые обыграл "Барселону" в чемпионате Испании

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Симеоне впервые обыграл "Барселону" в чемпионате Испании

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Атлетико" победил "Барселону" со счетом 1:0. Таким образом, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне впервые обыграл каталонцев в матче Ла Лиги. Это произошло в 18-м матче.

До этого "Атлетико" под руководством аргентинского специалиста 11 раз проиграл и шесть раз сыграл вничью в матчах с "Барселоной".

Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. "Барселона" с 11 очками осталась на 11-й позиции.

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