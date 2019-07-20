Симеоне впервые высказался об уходе Гризманна в "Барселону"

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Симеоне впервые высказался об уходе Гризманна в "Барселону"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о трансфере нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".

"Мы много общались. Для него это важный момент в карьере, ведь "Барселона" - великий клуб. Я очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в нашей команде. Обычно люди обижаются на последние поступки игроков в клубе, но не я. Напротив, я испытываю благодарность.

Когда Гризманн пришёл к нам, он играл на фланге. Я порекомендовал ему играть ближе к центру, он понял меня и сделал так, как я просил. Такие вещи делают меня счастливым как тренера. Я очень люблю его, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей", - приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, что Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года, а этим летом ушёл в "Барселону" за 120 миллионов евро.

При этом руководство "матрасников" осталось недовольно сделкой и намерено судиться с каталонским клубом и самим французом.

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