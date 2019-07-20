Симеоне впервые высказался об уходе Гризманна в "Барселону"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о трансфере нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".
"Мы много общались. Для него это важный момент в карьере, ведь "Барселона" - великий клуб. Я очень ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в нашей команде. Обычно люди обижаются на последние поступки игроков в клубе, но не я. Напротив, я испытываю благодарность.
Когда Гризманн пришёл к нам, он играл на фланге. Я порекомендовал ему играть ближе к центру, он понял меня и сделал так, как я просил. Такие вещи делают меня счастливым как тренера. Я очень люблю его, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей", - приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
Напомним, что Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года, а этим летом ушёл в "Барселону" за 120 миллионов евро.
При этом руководство "матрасников" осталось недовольно сделкой и намерено судиться с каталонским клубом и самим французом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32