Симеоне: "Вратарь "Ромы" был бесподобен"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча Лиги чемпионов с "Ромой" (0:0) расхвалил игру голкипера римского клуба.

"Вратарь "Ромы" был бесподобен. Мы тоже сыграли отлично. Доволен нашей игрой, ее интенсивностью. Мы так и хотели сыграть, только не забили.

В первом тайме у нас была пара явных голевых моментов у Сауля и Гризманна, создавали мы их и после. Когда римляне вынесли мяч с линии ворот после удара Коке, я понял, что это не наш вечер. Был бы наш, мяч бы зашел в ворота. Но мы движемся в правильном направлении", - отметил он. | http://soccernews.ru