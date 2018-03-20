Симеоне встретился с Дибалой в Мадриде

Теги диего симеонепауло дибала

Симеоне встретился с Дибалой в МадридеСегодня днем в столице Испании главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне встретился с форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой.

Как информирует Marca, аргентинцы пообедали в одном из ресторанов в центре города. Встреча между наставником "матрасников" и форвардом "старой сеньоры" состоялась наедине - без участия посторонних лиц.

Напомним, в Мадрид Дибала отправился со своим агентом и друзьями. | soccernews.ru

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