Симеоне встретился с Дибалой в Мадриде

Сегодня днем в столице Испании главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне встретился с форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой.

Как информирует Marca, аргентинцы пообедали в одном из ресторанов в центре города. Встреча между наставником "матрасников" и форвардом "старой сеньоры" состоялась наедине - без участия посторонних лиц.

Напомним, в Мадрид Дибала отправился со своим агентом и друзьями. | soccernews.ru