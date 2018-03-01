Симеоне: "Вся команда приложила серьезные усилия, чтобы Гризманн блистал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне расхвалил свою команду после победы над "Леганесом" (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Особой похвалы удостоился Антуан Гризманн, который смог забить четыре гола в этой встрече.

"Ощущения от игры очень хорошие. Мы постоянно владели преимуществом и не давали сопернику возможности что-то сделать за исключением нескольких моментов. Мы заслуженно одержали победу. Гризманн – очень талантливый футболист, это важно. Сегодня вся команда приложила серьезные усилия, чтобы он блистал.

Сейчас "Атлетико" в порядке. Мы едем в Барселону со спокойным сердцем, зная, что столкнемся с лучшими игроками", - сказал он.

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