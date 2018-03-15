Симеоне: "Вся команда сыграла очень здорово"



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Пять голов в таком матче – это фантастика, вся команда сыграла очень здорово, вплоть до врачей и административного штаба. Восхищаюсь ей. Насчёт шансов на победу в Лиге Европы поговорим позже, мы идём от матча к матчу.

Что насчёт травмы Филипе Луиса? Я ещё не общался с медицинским штабом насчёт её серьёзности – был на флэш-интервью, а потом пришёл сюда. В воскресенье, думаю, он не сыграет, а дальше будем смотреть на степень серьёзности. Волнуюсь и за здоровье Луиса, и за Хуанфрана.

Все вы знаете, как Фернандо Торрес двигается и открывается. Сегодня он был очень хорош – забил гол, который придал нам уверенности, реализовал пенальти. А его роль в команде сложно переоценить: Торрес вдохновляет партнёров, создаёт атмосферу в раздевалке", - приводят слова Симеоне российские СМИ.

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