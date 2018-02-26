Симеоне: "Второй тайм стал матча с "Севильей" лучшим в исполнении "Атлетико" в этом сезоне"

Теги диего симеонеатлетико мадридсевилья

Симеоне: "Второй тайм стал матча с "Севильей" лучшим в исполнении "Атлетико" в этом сезоне"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне доволен игрой своих подопечных в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Севильи".

Напомним, что в гостях мадридцы выиграли со счетом 5:2. 

"Команда выглядела отлично. Каждый игрок знал, что надо делать на поле. Второй тайм стал лучшим в исполнении "Атлетико" в этом сезоне. Мы сыграли отлично и теперь надо продолжать действовать в том же духе и дальше", - отметил он. 

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