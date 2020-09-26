Симеоне вылечился от коронавируса

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, у которого в середине сентября обнаружили коронавирус, снова здоров.

Аргентинский специалист вылечился от инфекции и в пятницу вернулся к работе, проведя тренировку команды.

На выздоровление 50-летнему Симеоне потребовалось чуть менее двух недель.

Напомним, что в воскресенье "Атлетико" проведёт первый матч сезона - дома против "Гранады".

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