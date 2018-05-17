Симеоне вышел на первое место в списке самых титулованных тренеров "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вышел на первое место в списке самых титулованных наставников своего клуба.

Так, победа в Лиге Европы принесла в "копилку" 48-летнего специалиста уже шестой трофей за время его работы с "матрасниками" - ранее он выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и еще одну ЛЕ. Таким образом, аргентинец сравнялся с доселе единоличным лидером Луисом Араонесом по количеству завоеванных с "Атлетико" титулов.

Напомним, Фернандо Торрес завоевал свой первый трофей с "Атлетико". | soccernews.ru