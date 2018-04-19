Симеоне высказался о будущем Гризманна в "Атлетико"



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что клуб обязан сохранить нападающего Антуана Гризманна.

"Я надеюсь, что Гризманн увидел перспективу развития нашей команды. Если мы будем бороться с "Барселоной" за чемпионство до конца сезона и победим в Лиге Европы, то сезон можно будет назвать успешным. Думаю, что это повлияет на решение Гризманна. Мы со своей стороны обязаны дать ему дополнительную мотивацию. В этом случае, он может остаться с нами", - приводит слова Симеоне Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 27-летний Гризманн принял решение перейти в "Барселону". Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Не пропустите: Симеоне заинтересован в обмене игроками с "Барселоной". | http://soccernews.ru