Симеоне высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он считает нормальным давление на команду в борьбе за чемпионский титул Ла Лиги.

"Давление - это нормально. Мы были лучше конкурентов в течение почти всего сезона. Осталось еще 11 матчей. Люди говорили, что "Барселона" не в форме, но посмотрите, как она сыграла в Париже. У них новый президент, волнение возросло.

"Реал" всегда берет свои очки, поэтому нам нужно продолжать работать. Мы опережаем двух монстров, которые хотят быть выше нас", - приводит слова Симеоне Marca.

"Атлетико" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании и опережает "Реал" на шесть очков. "Барселона" отстает на семь очков, но имеет матч в запасе.

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