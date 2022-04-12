Симеоне высказался о критике своего стиля

Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о критике в адрес своего игрового стиля.

"Я всегда говорю на эту тему одно и то же. Я тренирую с 2005 года, и я никогда не относился к коллегам пренебрежительно, потому что я всегда ставлю себя на место тех, с кем соревнуюсь. У каждого из них свой взгляд на футбол. Когда о ком-либо отзываются пренебрежительно, я это не разделяю.

Мнения журналистов, бывших футболистов, людей, которые не играют в футбол и хотят что-то сказать... Язык мой – враг мой, как говорил мой отец. У нас свобода слова, каждый может давать комментарии. Есть разные стили игры, и я всегда уважаю коллег", - сказал аргентинский специалист.

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