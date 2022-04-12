Симеоне высказался о критике своего стиля
Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о критике в адрес своего игрового стиля.
"Я всегда говорю на эту тему одно и то же. Я тренирую с 2005 года, и я никогда не относился к коллегам пренебрежительно, потому что я всегда ставлю себя на место тех, с кем соревнуюсь. У каждого из них свой взгляд на футбол. Когда о ком-либо отзываются пренебрежительно, я это не разделяю.
Мнения журналистов, бывших футболистов, людей, которые не играют в футбол и хотят что-то сказать... Язык мой – враг мой, как говорил мой отец. У нас свобода слова, каждый может давать комментарии. Есть разные стили игры, и я всегда уважаю коллег", - сказал аргентинский специалист.
Также не пропустите: Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
главное
-
Фернандиньо подтвердил свой уход из "Манчестер Сити"
-
"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов
-
Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра
-
"Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте
-
Главные новости дня: 11 апреля
Лента новостей
-
Фердинанд высказался в поддержку Магуйра
-
Экс-вратарь "Спартака" считает, что у Дзюбы депрессия
-
Гвардиола удивлен заявлению Фернандиньо об уходе из "Манчестер Сити"
-
Симеоне рассказал о тактике "Атлетико" на матч с "Манчестер Сити"
-
Ансу Фати рассказал о возвращении после травмы
-
Дани Себальос очень близок к переходу в "Бетис"
-
Клопп оценил Дарвина Нуньеса
-
Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты
-
Фернандиньо подтвердил свой уход из "Манчестер Сити"
-
Лемар высказался о своем прогрессе в "Атлетико"
-
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
-
Симеоне высказался о критике своего стиля
-
Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне"
-
Клаудиньо высказался о своем будущем в "Зените"
-
"Бенфика" может подписать Умтити
-
Дибала близок к договоренности с "Интером"
-
"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов
-
Гвардиола рассказал о значимости Месси для своей карьеры
-
"Манчестер Юнайтед" определил две приоритетные цели на летнее ТО
-
Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14