Симеоне высказался о лидерстве "Атлетико" в Примере

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Симеоне высказался о лидерстве "Атлетико" в Примере

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне порассуждал о шансах своей команды стать чемпионом Испании в этом сезоне.

"Мы идём от матча к матчу. Во второй половине сезона будет сложнее, поэтому мы не можем позволить себе расслабиться", - приводит слова Симеоне Marca.

В воскресенье "Атлетико" вырвал победу над "Алавесом" и вернул себе лидерство в Примере.

"Матрасники" обгоняют идущий на втором месте "Реал" на два очка, имея при этом два матча в запасе.

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